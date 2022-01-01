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Кудряшов: «Дзюба станет суперзвездой в Турции»

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в турецкий клуб.

— В «Спартаке» ты начинал вместе с Дзюбой, который сейчас ведет переговоры с турецкими клубами. Веришь, что он заиграет в суперлиге?

— Я бы очень хотел, чтобы он оказался в Турции! В идеале в «Антальяспоре», хотя шансов мало, потому что это наверняка будет топ-клуб. Но убежден, что Артем станет одним из лучших бомбардиров и даже суперзвездой.

С адаптацией у него точно не будет проблем — Дзюба всегда легко находил общий язык с иностранцами, его шутки и смех реально располагают к себе.

В Европе это важно. Знаешь, чем европейцы глобально отличаются от нас, русских? Они намного проще относятся к футболу.

Например, перед игрой могут обниматься и болтать с друзьями из другой команды прямо в подтрибунном тоннеле. Казалось бы, через минуту важный матч, а они стоят и смеются. После финального свистка — то же самое. Причем неважно, выиграли или проиграли. Матч прошел — забыли и двигаемся дальше.

– Молодой Дзюба был таким же раскованным, как сейчас?

— Он всегда был таким! Никогда не забуду сцену в «Томи»: перед игрой с «Динамо» вся команда вернулась с разминки в раздевалку, и Дзюба с Валерой Климовым как начали друг друга стебать и подкалывать. Просто без остановки! Вся раздевалка — в слезах.

Я только приехал, у меня реально был шок: как сейчас выходить играть, если вся команда стоит и ржет.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Сообщалось, что его переход в «Фенербахче» сорвался.
  • Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.
  • Сейчас у него статус свободного агента.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14596

    NewLife 43 минуты назад

    Да уж, если сделает каминг аут ему совсем легко будет в мусульманской стране)

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    Рейтинг: +7839

    piligrim1986 1 час назад

    ой, мля)))))

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