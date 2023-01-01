«Не договорились». Трансфер Дзюбы в «Фенербахче» сорвался

Потому что в ПСЖ перейдёт!
Турецкий журналист Ахмет Сулим Кул сообщил о срыве перехода экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Фенербахче».
«Фенербахче» действительно интересовался Дзюбой, но в итоге он не подошел. Насколько мне известно, руководители клуба общались с представителем Дзюбы, но они не договорились.
Могу уверенно сказать, что «Фенербахче» не возьмет Дзюбу. Клуб нацелился на других нападающих», — сообщил журналист.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное