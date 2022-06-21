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«Не договорились». Трансфер Дзюбы в «Фенербахче» сорвался

21 июня 2022, 21:15
15

Турецкий журналист Ахмет Сулим Кул сообщил о срыве перехода экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Фенербахче».

«Фенербахче» действительно интересовался Дзюбой, но в итоге он не подошел. Насколько мне известно, руководители клуба общались с представителем Дзюбы, но они не договорились.

Могу уверенно сказать, что «Фенербахче» не возьмет Дзюбу. Клуб нацелился на других нападающих», — сообщил журналист.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче Дзюба Артем
Комментарии (15)
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R_a_i_n
1655835668
Как говорил Федун, Зюба за копейки удавит всех своих родных. Гнилой человек.
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mutabor0992
1655837163
Походу турки видео посмотрели...гы гы
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kostilio
1655837447
вранье ,что Фенер интересовался дзюбой цену набивают
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порт
1655838720
Жадность фраера сгубила.
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alex1951
1655838811
Все некомпетентны(дураки)....во всем мире. И только в России знают ,что дрочильяни - это наше все!
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Solist345345
1655838990
Представители Фенербахче заявляли, что они даже не вели никаких переговоров с никаким дзюбой
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шахта Заполярная
1655840267
Кому оно нужно с такими запросами.
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Fusballer
1655842162
Потому что в ПСЖ перейдёт!
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JTherry
1655846550
сомнения вызывает эта трансферная "новость" про Фенер и рукаку, давят на психику, видимо, менеджеров Галатасарая, которым необходим форвард, если губы закатает по ЗП... да и "подвиги" рукаку с самыми "популярными" видосами и у них есть, интернет все помнит...)
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zigbert
1655877587
Вряд ли у него будут удачные предложения.
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