«Не договорились». Трансфер Дзюбы в «Фенербахче» сорвался

Турецкий журналист Ахмет Сулим Кул сообщил о срыве перехода экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Фенербахче».

«Фенербахче» действительно интересовался Дзюбой, но в итоге он не подошел. Насколько мне известно, руководители клуба общались с представителем Дзюбы, но они не договорились.

Могу уверенно сказать, что «Фенербахче» не возьмет Дзюбу. Клуб нацелился на других нападающих», — сообщил журналист.

Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.

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