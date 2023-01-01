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«Не договорились». Трансфер Дзюбы в «Фенербахче» сорвался

Турецкий журналист Ахмет Сулим Кул сообщил о срыве перехода экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Фенербахче».

«Фенербахче» действительно интересовался Дзюбой, но в итоге он не подошел. Насколько мне известно, руководители клуба общались с представителем Дзюбы, но они не договорились.

Могу уверенно сказать, что «Фенербахче» не возьмет Дзюбу. Клуб нацелился на других нападающих», — сообщил журналист.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 21:15
Комментарии13
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    Рейтинг: +14033

    Fusballer 16 минут назад

    Потому что в ПСЖ перейдёт!

    0
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    Рейтинг: +377

    шахта Заполярная 48 минут назад

    Кому оно нужно с такими запросами.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +584

    Solist345345 1 час назад

    Представители Фенербахче заявляли, что они даже не вели никаких переговоров с никаким дзюбой

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +10736

    alex1951 1 час назад

    Все некомпетентны(дураки)....во всем мире.
    И только в России знают ,что дрочильяни - это наше все!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +6154

    порт 1 час назад

    Жадность фраера сгубила.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +1848

    моэм 1 час назад

    А что может знать журналист - фрилансер , т.е. безработный ? ...думаю для Фенера играющего " в атаку "получить бесплатно одного из лучших напов в РПЛ по системе гол+пас и лучшего по игре наверху было бы неплохо ... и шансы Артёма получить 2-2.5 ляма вполне реальны.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +11982

    ВетеR 1 час назад

    трансфера и небыло ))

    1
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    Рейтинг: +239

    kostilio 1 час назад

    вранье ,что Фенер интересовался дзюбой цену набивают

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +3942

    mutabor0992 1 час назад

    Походу турки видео посмотрели...гы гы

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +1241

    Дубина > mutabor0992 1 час назад

    Видео Голубая луна с Азмункой))))

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +8202

    R_a_i_n 2 часа назад

    Как говорил Федун, Зюба за копейки удавит всех своих родных. Гнилой человек.

    8
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    Рейтинг: +1241

    Дубина > R_a_i_n 1 час назад

    Просто блекло голубой "ЛЕВ"

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    Ответить
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    Рейтинг: +16111

    житель СПб > Дубина 47 минут назад

    Ребята, вы на пару как всегда жжете!

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