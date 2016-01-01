Газизов прокомментировал информацию о переходе Агаларова в «Ахмат»

шамиль гамида не обидит
без обид
один играет
а другой сидит(тьфу тьфу)
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что «Ахмат» претендует на форварда Гамида Агаларова.
«Ахмат» – один из вариантов продолжения карьеры для Агаларова», – сказал Газизов.
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
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