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Газизов прокомментировал информацию о переходе Агаларова в «Ахмат»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что «Ахмат» претендует на форварда Гамида Агаларова.

«Ахмат» – один из вариантов продолжения карьеры для Агаларова», – сказал Газизов.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3493

    Беспонтий 16 минут назад

    шамиль гамида не обидит
    без обид
    один играет
    а другой сидит(тьфу тьфу)

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