Ди Мария согласился перейти в «Ювентус»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария близок к подписанию контракта с «Ювентусом».

34-летний футболист принял предложение туринского клуба, после чего переговоры между сторонами активизировались.

Сообщалось, что зарплата аргентинца в «Ювентусе» составит 7 миллионов евро в год. Соглашение будет подписано по схеме «1+1».

Ди Мария – свободный агент.

Последние 7 сезонов он провел в «ПСЖ».

Хавбек забил 93 гола и сделал 119 ассистов в 295 матчах.

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