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«Вест Хэм» включился в гонку за зенитовца Алберто

На нападающего «Зенита» Юри Алберто появился новый претендент. Это «Вест Хэм», пишет «Чемпионат» со ссылкой на бразильское издание UOL.

«Вест Хэм» намерен перехватить Алберто у «Коринтианса».

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал обмен Алберто на 2 игроков «Коринтианса».
  • «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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