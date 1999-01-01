Ловрен: «На меня сильно давят, чтобы я покинул «Зенит»

Задолбали эти пиндосы!!!
Каждый сам должен решать где ему жить и так далее!!!
Защитник «Зенита» Деян Ловрен сообщил, что находится под давлением. От него требуют покинуть Россию.
«В целом же ситуация очень тяжeлая, в том числе и для меня. На меня оказывается большое давление, и некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда. Мне это не нравится, потому что во всeм, что происходит сегодня, нет ни моей вины, ни вины «Зенита». Я ничего не имею против России, меня здесь отлично приняли, у меня здесь хорошие друзья», – сказал Ловрен.
- Из-за травмы связок голеностопа Ловрен не выходит на поле с декабря.
- Его контракт с «Зенитом» действует до 2023 года.
- В прошлом сезоне футболист провел 19 матчей.
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