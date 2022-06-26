Ловрен: «На меня сильно давят, чтобы я покинул «Зенит»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен сообщил, что находится под давлением. От него требуют покинуть Россию.

«В целом же ситуация очень тяжeлая, в том числе и для меня. На меня оказывается большое давление, и некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда. Мне это не нравится, потому что во всeм, что происходит сегодня, нет ни моей вины, ни вины «Зенита». Я ничего не имею против России, меня здесь отлично приняли, у меня здесь хорошие друзья», – сказал Ловрен.

Из-за травмы связок голеностопа Ловрен не выходит на поле с декабря.

Его контракт с «Зенитом» действует до 2023 года.

В прошлом сезоне футболист провел 19 матчей.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное