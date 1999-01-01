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Ловрен: «На меня сильно давят, чтобы я покинул «Зенит»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен сообщил, что находится под давлением. От него требуют покинуть Россию.

«В целом же ситуация очень тяжeлая, в том числе и для меня. На меня оказывается большое давление, и некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда. Мне это не нравится, потому что во всeм, что происходит сегодня, нет ни моей вины, ни вины «Зенита». Я ничего не имею против России, меня здесь отлично приняли, у меня здесь хорошие друзья», – сказал Ловрен.

  • Из-за травмы связок голеностопа Ловрен не выходит на поле с декабря.
  • Его контракт с «Зенитом» действует до 2023 года.
  • В прошлом сезоне футболист провел 19 матчей.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1295

    Artemka444 14 минут назад

    Задолбали эти пиндосы!!!
    Каждый сам должен решать где ему жить и так далее!!!

    0
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    Рейтинг: +4845

    ySS 27 минут назад

    Не врёт по ходу, жаль, если хотел остаться

    0
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    Рейтинг: +556

    чаппай 54 минуты назад

    Упырь

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