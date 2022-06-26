«Химки» подписали экс-спартаковца Митрюшкина. Он будет запасным вратарем

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о подписании вратаря Антона Митрюшкина.
«Мы заключили контракт с Митрюшкиным на два года. Теперь мы спокойны за вратарскую линию. Илья Лантратов будет основным голкипером, Митрюшкин, Тусеев – запасные.
Мы довольны этим подписанием, у нас сейчас серьeзный коллектив во вратарской линии с хорошей конкуренцией», – сказал Терюшков.
- 26-летний Митрюшкин – воспитанник «Спартака».
- В 2013 году он выиграл Евро в составе юношеской сборной России.
- В Европе выступал за «Сьон», «Фортуну» и дрезденское «Динамо».
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: «Чемпионат»