«Химки» подписали экс-спартаковца Митрюшкина. Он будет запасным вратарем

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о подписании вратаря Антона Митрюшкина.

«Мы заключили контракт с Митрюшкиным на два года. Теперь мы спокойны за вратарскую линию. Илья Лантратов будет основным голкипером, Митрюшкин, Тусеев – запасные.

Мы довольны этим подписанием, у нас сейчас серьeзный коллектив во вратарской линии с хорошей конкуренцией», – сказал Терюшков.

26-летний Митрюшкин – воспитанник «Спартака».

В 2013 году он выиграл Евро в составе юношеской сборной России.

В Европе выступал за «Сьон», «Фортуну» и дрезденское «Динамо».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное