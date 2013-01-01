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«Химки» подписали экс-спартаковца Митрюшкина. Он будет запасным вратарем

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о подписании вратаря Антона Митрюшкина.

«Мы заключили контракт с Митрюшкиным на два года. Теперь мы спокойны за вратарскую линию. Илья Лантратов будет основным голкипером, Митрюшкин, Тусеев – запасные.

Мы довольны этим подписанием, у нас сейчас серьeзный коллектив во вратарской линии с хорошей конкуренцией», – сказал Терюшков.

  • 26-летний Митрюшкин – воспитанник «Спартака».
  • В 2013 году он выиграл Евро в составе юношеской сборной России.
  • В Европе выступал за «Сьон», «Фортуну» и дрезденское «Динамо».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +15376

    Barmaleushka 14 минут назад

    Фарм укрепляют .

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    Рейтинг: +240

    kostilio 1 час назад

    ему нужна команда ,где будет постоянно играть,вратарь то толковый

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    Рейтинг: +22886

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Химки ещё немного покраснели.

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    Рейтинг: +1078

    alefreddy 1 час назад

    погнался за длинным рублем и вот результат дальше ФНЛ

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    Рейтинг: +240

    kostilio > alefreddy 1 час назад

    где он погнался за длинным рублем??? это Сьон длинный рубль или Дрезден ????? он просто хотел играть в европе ,но очень серьезная травма все испортила

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