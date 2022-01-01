Определился фаворит в гонке за лучшего бомбардира РПЛ Агаларова

Скоро узнаем реальную цифру по Агаларову, а не рекламную от Газизова.
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов вскоре должен перейти в «Ахмат». Именно грозненцы – фавориты в гонке за форварда.
Стороны ведут продвинутые переговоры по игроку. Вариантов с Европой и лидерами РПЛ у Агаларова нет.
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне игрок «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
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