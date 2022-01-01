Определился фаворит в гонке за лучшего бомбардира РПЛ Агаларова

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов вскоре должен перейти в «Ахмат». Именно грозненцы – фавориты в гонке за форварда.

Стороны ведут продвинутые переговоры по игроку. Вариантов с Европой и лидерами РПЛ у Агаларова нет.

Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне игрок «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.

Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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