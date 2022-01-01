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Определился фаворит в гонке за лучшего бомбардира РПЛ Агаларова

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов вскоре должен перейти в «Ахмат». Именно грозненцы – фавориты в гонке за форварда.

Стороны ведут продвинутые переговоры по игроку. Вариантов с Европой и лидерами РПЛ у Агаларова нет.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне игрок «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 17:34
Комментарии6
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    Рейтинг: +2664

    Ziklop 53 минуты назад

    Скоро узнаем реальную цифру по Агаларову, а не рекламную от Газизова.

    0
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    Рейтинг: +16990

    Garrincha58 2 часа назад

    всё правильно фамилия соответствует и Ахмату тоже надо укрепляться чтобы московских др...ть

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +65

    Miru mir 2 часа назад

    Опаньки..Гонка..Люблю наблюдать за гонкой. Огласите весь список участников гонки.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +3492

    Беспонтий > Miru mir 2 часа назад

    да нам уже не привыкать
    как гонево от гонки отличать

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +80

    Теркчанин > Miru mir 2 часа назад

    Весь РПЛ и + Динамо Махачкала

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    Рейтинг: +65

    Miru mir > Теркчанин 1 час назад

    У Динамо Махачкала по ходу шансов нет получить Агаларова ...Он же РПЛ выберет.

    0
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