«Оренбург» подтвердил трансфер Оганесяна из «Спартака»

Полузащитник Степан Оганесян продолжит карьеру в «Оренбурге». В стане новичка РПЛ информацию подтвердили.

«Остались нюансы, но всe хорошо: Степан Оганесян перейдeт в «Оренбург» на правах аренды», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

Оганесян находится в системе «Спартака» с 2019 года.

В прошлом сезоне ФНЛ Оганесян провел 35 матчей за «Спартак-2», забил 6 голов.

Сезон РПЛ стартует 15 июля.

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