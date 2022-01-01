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Комличенко: «Карпин ждет меня в «Ростове»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко допускает, что вернется в «Ростов», которым был арендован в прошлом сезоне.

— Что сказал Карпин, когда вы уезжали из «Ростова»?

— Мы пообщались, он сказал, что ждет меня.

— Вам самому чего хочется?

— Буду работать на сборе в «Динамо» на сто процентов, не спустя рукава. Если тренер скажет, что Николай может ехать — ок, скажет — мне нужен такой нападающий — ок. Посмотрим.

  • В составе «Ростова» форвард забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость Комличенко – 3 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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