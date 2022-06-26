«Челси» назвал «Интеру» трех его игроков, которых он может включить в сделку по Лукаку

«Челси» и «Интер» продолжают работу над трансфером нападающего Ромелу Лукаку. Он хочет вернуться в Милан..

Владелец «Челси» Тодд Боли предложил «Интеру» список из трех его игроков, которых он может включить в сделку: Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Милан Шкриньяр. Миланцы отказались отпускать кого-то из этих футболистов.

«Интер» планирует взять Лукаку в платную аренду.

«Челси» купил Лукаку у «Интера» в 2021 году за 113 миллионов евро.

В прошлом сезоне бельгиец забил 15 голов в 44 матчах.

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