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«Челси» назвал «Интеру» трех его игроков, которых он может включить в сделку по Лукаку

«Челси» и «Интер» продолжают работу над трансфером нападающего Ромелу Лукаку. Он хочет вернуться в Милан..

Владелец «Челси» Тодд Боли предложил «Интеру» список из трех его игроков, которых он может включить в сделку: Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Милан Шкриньяр. Миланцы отказались отпускать кого-то из этих футболистов.

  • «Интер» планирует взять Лукаку в платную аренду.
  • «Челси» купил Лукаку у «Интера» в 2021 году за 113 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне бельгиец забил 15 голов в 44 матчах.

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Источник: твиттер Absolute Chelsea

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