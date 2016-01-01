Бакаев забил первый гол за «Зенит». Он воспитанник «Спартака»

В эти минуты проходит матч второго тура Кубка PARI Премьер между «Сочи» и «Зенитом». У петербуржцев на 73-й минуте отличился полузащитник Зелимхан Бакаев.

Он вышел на замену на 61-й минуте вместо Клаудиньо.

Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.

Полузащитник – воспитанник «Спартака».

Матч «Сочи» – «Зенит» проходит в Санкт-Петербурге на «Смене».

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