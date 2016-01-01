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Бакаев забил первый гол за «Зенит». Он воспитанник «Спартака»

В эти минуты проходит матч второго тура Кубка PARI Премьер между «Сочи» и «Зенитом». У петербуржцев на 73-й минуте отличился полузащитник Зелимхан Бакаев.

Он вышел на замену на 61-й минуте вместо Клаудиньо.

  • Бакаев перешел в «Зенит» летом из «Спартака» как свободный агент.
  • Полузащитник – воспитанник «Спартака».
  • Матч «Сочи»«Зенит» проходит в Санкт-Петербурге на «Смене».

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +7190

    Томик 51 минуту назад

    Не пишите больше, чей он воспитанник.

    0
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    Рейтинг: +32066

    VVM1964 > Томик 48 минут назад

    А это что бы больнее было локти кусать !!! (((

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    Рейтинг: +483

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Мои поздравления Зелимхану! Прогрессируй дальше назло хейтерам !

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