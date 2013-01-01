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В «Химках» оценили перспективы Митрюшкина

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопросы о голкипере Антоне Митрюшкине, который находится на просмотре в подмосковной команде.

«Для оценок, наверное, ещe рано. Антон Митрюшкин достаточно профессиональный вратарь. Сборы закончатся, сядем с тренерским штабом и будем разбираться.

В принципе, нареканий быть не может. Антон отдаeтся и тренировочному процессу, и выполняет свои обязанности. Здесь к нему вопросов нет.

Какова вероятность, что останется в «Химках»? Я думаю, что вероятность есть. Всe будет зависеть от его личного желания и условий. Заинтересованность должна быть с двух сторон – со стороны клуба и со стороны самого игрока.

Всe будет зависеть от переговоров. У нас осталось три дня сборов. Чуть-чуть подождeм. Дальше будем проговаривать и решать», – сказал Терюшков.

  • 26-летний Митрюшкин – воспитанник «Спартака».
  • В 2013 году он выиграл Евро в составе юношеской сборной России.
  • В Европе выступал за «Сьон», «Фортуну» и дрезденское «Динамо».

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Источник: «Чемпионат»

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