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Роналду не попал в топ-10 лучших игроков в истории «МЮ» по версии FourFourTwo

Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал собственную версию топ-50 лучших футболистов в истории «Манчестер Юнайтед».

Нападающий Криштиану Роналду не вошел даже в первую десятку рейтинга.

  1. Райан Гиггз;
  2. Бобби Чарльтон;
  3. Джордж Бест;
  4. Брайан Робсон;
  5. Эрик Кантона;
  6. Денис Лоу;
  7. Дункан Эдвардс;
  8. Петер Шмейхель;
  9. Уэйн Руни;
  10. Пол Скоулз;
  11. Рио Фердинанд;
  12. Криштиану Роналду.

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Источник: FourFourTwo

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Сегодня, 10:43
Комментарии9
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    Рейтинг: +1027

    jek718875 27 минут назад

    Ничего удивительного,лучшие годы он провёл в Реале

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    Рейтинг: +139

    NET VOINE 50 минут назад

    Роналду как то переживет что не попал в десятку рейтинга. Пять Золотых мячей и пять Кубков Лиги Чемпионов покруче этого рейтинга будут.

    0
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    Рейтинг: +2934

    Derzkiy1 1 час назад

    Я из за Бекхэма футбол начал смотреть и болеть за МЮ …. Уверен таких как я миллионы

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    Рейтинг: +16165

    житель СПб 2 часа назад

    Бессовестно.

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    Ответить
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    Рейтинг: +61

    Болотоход > житель СПб 2 часа назад

    Почему?

    0
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    Рейтинг: +16165

    житель СПб > Болотоход 1 час назад

    Потому что, например, за последние 20 лет только один игрок в МЮ был близок к уровню Р. - это Руни (который мне очень нравился). Но многие недостатки Руни - как человеческие, так и футбольные - делают его менее значимой фигурой в истории МЮ, чем Р.

    0
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    Рейтинг: +135

    Atyrau85 2 часа назад

    А Бекхэм?

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    Рейтинг: +61

    Болотоход > Atyrau85 2 часа назад

    Про Бекса реально забыли!!! Пьяные видать составляли)))

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    Рейтинг: +1470

    Alex Y > Atyrau85 2 часа назад

    Наверное в первую очередь считаются те кто большую часть карьеры в МЮ провели

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