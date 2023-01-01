Роналду не попал в топ-10 лучших игроков в истории «МЮ» по версии FourFourTwo

Ничего удивительного,лучшие годы он провёл в Реале
Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал собственную версию топ-50 лучших футболистов в истории «Манчестер Юнайтед».
Нападающий Криштиану Роналду не вошел даже в первую десятку рейтинга.
- Райан Гиггз;
- Бобби Чарльтон;
- Джордж Бест;
- Брайан Робсон;
- Эрик Кантона;
- Денис Лоу;
- Дункан Эдвардс;
- Петер Шмейхель;
- Уэйн Руни;
- Пол Скоулз;
- Рио Фердинанд;
- Криштиану Роналду.
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