Стали известны причины ухода Рангника из «Манчестер Юнайтед»

Ральф Рангник покинул «Манчестер Юнайтед» по двум причинам.
Во-первых, новый главный тренер команды Эрик тен Хаг не хотел сотрудничать с немцем.
Во-вторых, руководство клуба было недовольно публичными заявлениями 63-летнего специалиста, в том числе по поводу трансферной деятельности.
- Рангник возглавлял «МЮ» с 29 ноября по 29 мая.
- Он должен был стать консультантом клуба, но договоренность аннулировали.
- В итоге тренер ушел работать в сборную Австрии.
- Тен Хаг заключил с «Юнайтед» контракт по схеме «3+1».
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Источник: ESPN