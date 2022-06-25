Стали известны причины ухода Рангника из «Манчестер Юнайтед»

Ральф Рангник покинул «Манчестер Юнайтед» по двум причинам.

Во-первых, новый главный тренер команды Эрик тен Хаг не хотел сотрудничать с немцем.

Во-вторых, руководство клуба было недовольно публичными заявлениями 63-летнего специалиста, в том числе по поводу трансферной деятельности.

Рангник возглавлял «МЮ» с 29 ноября по 29 мая.

Он должен был стать консультантом клуба, но договоренность аннулировали.

В итоге тренер ушел работать в сборную Австрии.

Тен Хаг заключил с «Юнайтед» контракт по схеме «3+1».

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