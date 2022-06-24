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«У него горели глаза». Ежов рассказал о переходе Зиньковского в «Спартак»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал переход Антона Зиньковского в «Спартак».

– Антон — хороший игрок. Это большая потеря для «Крыльев Советов», но у него горели глаза, хотел попробовать себя в другом клубе. Очень рад, что Антон перешел в «Спартак». Как бы сложно нам ни было, за него мы рады.

– Когда вы узнали об уходе Антона?

– Тогда же, когда и все. К нему был интерес, но по поводу «Спартака» не было ясно. В целом, ничего страшного не произошло, будем дальше играть и бороться.

  • Зиньковскому 26 лет.
  • Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Антон взял 17-й номер в новой команде.

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Источник: «РБ Спорт»

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24.06.2022 23:38
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