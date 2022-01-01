Товарищеский матч. ЦСКА уступил «Велесу» в дебютном матче Федотова

ЦСКА проиграл «Велесу» в товарищеском матче на «ВЭБ Арене».

Клуб РПЛ пропустил два безответных мяча. Это был первый матч ЦСКА под руководством нового главного тренера Владимира Федотова.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) – Велес (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Логуа, 34; 0:2 – Ежков, 65.

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