Товарищеский матч. ЦСКА уступил «Велесу» в дебютном матче Федотова

Фееричный результат! Федотов - с почином!!! Вот что было этого лысого экс-проводника Николича не взять, когда он без работы болтался?
ЦСКА проиграл «Велесу» в товарищеском матче на «ВЭБ Арене».
Клуб РПЛ пропустил два безответных мяча. Это был первый матч ЦСКА под руководством нового главного тренера Владимира Федотова.
Товарищеский матч
ЦСКА (Москва) – Велес (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Логуа, 34; 0:2 – Ежков, 65.
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