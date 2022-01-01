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РФС предлагал группе «Руки вверх» выступить перед Суперкубком России

Директор группы «Руки вверх» Роберт Погосян рассказал о приглашении от РФС выступить на «Газпром Арене» в преддверии матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

– Нас приглашали на матч. Более того, в РФС сказали, что они готовы нам заплатить, чтобы мы выступили перед матчем.

Но мы сразу сказали, что, извините, но дата занята. У нас то частное, закрытое мероприятие в Москве, которое изначально было запланировано на 16 июля, перенеслось на 9-е число.

– Сергей Жуков болеет за ЦСКА. Было бы странно, если бы он пел на матче «Зенита» и «Спартака».

– Вся страна знает об этом. Он друг Игоря Акинфеева. Так что могло бы выглядеть странно, да.

  • Из-за Суперкубка концерт «Руки вверх» в Санкт-Петербурге перенесли на 16 июля.
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

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Источник: «РБ Спорт»

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