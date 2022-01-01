Абаскаль запретил футболистам «Спартака» использовать два ругательных слова

Старинный анекдот: стоит мальчик у двери и внимательно смотрит в замочную скважину. Потом выпрямляется и задумчиво говорит - И после этого они мне запрещают ковыряться в носу?
Может этот недотренер еще и в носу ковыряться запретит?
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил игроков команды не использовать ругательные слова.
На тренировке испанец запретил футболистам говорить «cazzo» (дерьмо) и «fuck you».
- Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
- Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
- Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.
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