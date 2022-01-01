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Абаскаль запретил футболистам «Спартака» использовать два ругательных слова

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил игроков команды не использовать ругательные слова.

На тренировке испанец запретил футболистам говорить «cazzo» (дерьмо) и «fuck you».

  • Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +6618

    Semenycch 46 минут назад

    Старинный анекдот: стоит мальчик у двери и внимательно смотрит в замочную скважину. Потом выпрямляется и задумчиво говорит - И после этого они мне запрещают ковыряться в носу?
    Может этот недотренер еще и в носу ковыряться запретит?

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    Рейтинг: +8323

    R_a_i_n > Semenycch 26 минут назад

    Старинный анекдот: стоит сЫменыч у двери и внимательно ковыряет в жопе скважину. Потом выпрямляется и задумчиво говорит - И чего это они мне запрещают ковыряться в жопе?
    Может какой нибудь недотренер мне в жопе ковыряться запретит?

    0
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    Рейтинг: +9271

    САДЫЧОК 48 минут назад

    cazzo» и «fuck you» !

    1
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    Рейтинг: +4046

    Oldtrafford83 55 минут назад

    ЦСКА и Зенит?))

    2
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    Рейтинг: +6618

    Semenycch > Oldtrafford83 50 минут назад

    Ростов?

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    Рейтинг: +421

    Спартач80 56 минут назад

    Ты ещё копилку создай в раздевалке,за каждое ругательство туда штраф.После судейства на Суперкубок,сам же её и переполнишь...

    2
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    Рейтинг: +6164

    порт 57 минут назад

    Я знаю три слова
    Три матерных слова
    В кармане на счастье большая подкова
    Куплю проститутку
    CD модной группы
    Бутылку Портвейна и презервативы

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