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«Челси» лидирует в борьбе за Неймара (Daily Star)

«Челси» считается главным претендентом на форварда «ПСЖ» Неймара.

30-летний бразилец может стать заменой для Ромелу Лукаку, который близок к возвращению в «Интер».

Также Неймаром интересуются «Реал» и «Барселона», однако он вряд ли вернется в Испанию по финансовым причинам.

«Ньюкасл», в свою очередь, готов удовлетворить требования нападающего по зарплате, но его такой вариант продолжения карьеры пока не привлекает.

  • В прошлом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

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Источник: Daily Star

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Сегодня, 15:42
Комментарии5
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    Рейтинг: +1814

    Maxi_7 8 минут назад

    Ну, кстати, смех смехом, а АПЛ, наверное, единственное оставшееся место на земле, которое в теории способно реанимировать карьеру Неймара... тут не попонтуешься и не зазвездишься особо - фанаты и пресса тебя быстро опустят куда нужно...

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    Рейтинг: +47

    Болотоход 1 час назад

    В АПл плакаться и кувыркаться и симулировать не получится( Там быстро ему его коряги отобьют! Утка

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    Рейтинг: -82

    diamondfan 1 час назад

    Геймар!

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    Рейтинг: +7188

    серега кашин 1 час назад

    неймар уже изжил себя как игрок

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    Рейтинг: +2615

    Радио1000шумеров 1 час назад

    Эта плакса и симулянт навряд ли в Англии приживется.

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