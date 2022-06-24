«Челси» лидирует в борьбе за Неймара (Daily Star)

«Челси» считается главным претендентом на форварда «ПСЖ» Неймара.

30-летний бразилец может стать заменой для Ромелу Лукаку, который близок к возвращению в «Интер».

Также Неймаром интересуются «Реал» и «Барселона», однако он вряд ли вернется в Испанию по финансовым причинам.

«Ньюкасл», в свою очередь, готов удовлетворить требования нападающего по зарплате, но его такой вариант продолжения карьеры пока не привлекает.

В прошлом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.

Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное