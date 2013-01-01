«Челси» лидирует в борьбе за Неймара (Daily Star)

Ну, кстати, смех смехом, а АПЛ, наверное, единственное оставшееся место на земле, которое в теории способно реанимировать карьеру Неймара... тут не попонтуешься и не зазвездишься особо - фанаты и пресса тебя быстро опустят куда нужно...
«Челси» считается главным претендентом на форварда «ПСЖ» Неймара.
30-летний бразилец может стать заменой для Ромелу Лукаку, который близок к возвращению в «Интер».
Также Неймаром интересуются «Реал» и «Барселона», однако он вряд ли вернется в Испанию по финансовым причинам.
«Ньюкасл», в свою очередь, готов удовлетворить требования нападающего по зарплате, но его такой вариант продолжения карьеры пока не привлекает.
- В прошлом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
- Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.
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