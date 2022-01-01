Йович станет одноклубником Кокорина в «Фиорентине». За игрока «Реала» боролись десять клубов

Нападающий «Реала» Лука Йович определился с новым клубом.

По информации Firenzeviola, 24-летний серб перейдет в «Фиорентину». Мадридский клуб отпустит Йовича в аренду без опции обязательного выкупа.

На нападающего претендовали десять клубов.

Йович стоит 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне форвард провел 19 матчей, забил гол, сделал 3 ассиста.

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