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Йович станет одноклубником Кокорина в «Фиорентине». За игрока «Реала» боролись десять клубов

Нападающий «Реала» Лука Йович определился с новым клубом.

По информации Firenzeviola, 24-летний серб перейдет в «Фиорентину». Мадридский клуб отпустит Йовича в аренду без опции обязательного выкупа.

На нападающего претендовали десять клубов.

  • Йович стоит 16 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне форвард провел 19 матчей, забил гол, сделал 3 ассиста.

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Источник: Firenzeviola

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2814

    acor94 1 час назад

    Достойная конкуренция для Саши. С таким партнёром может вырасти в сильного игрока! Он ещё молод, вся карьера впереди

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