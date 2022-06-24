РФС и РПЛ готовят обращение к агентам и иностранным клубам с просьбой не злоупотреблять новым правилом ФИФА

РФС и РПЛ готовят обращение по поводу решения ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 2023 года.

«Российские футбольные инстанции хотели бы обратить внимание агентов, зарубежных клубов на то, что решение ФИФА противоречит Уставу организации, носит дискриминационный характер и рушит стабильность контрактов, что приведет к ощутимым финансовым потерям клубов РПЛ.

Клубы лиги призывают не злоупотреблять сложившейся ситуацией», – сообщает «РБ Спорт».

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