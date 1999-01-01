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РФС и РПЛ готовят обращение к агентам и иностранным клубам с просьбой не злоупотреблять новым правилом ФИФА

РФС и РПЛ готовят обращение по поводу решения ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 2023 года.

«Российские футбольные инстанции хотели бы обратить внимание агентов, зарубежных клубов на то, что решение ФИФА противоречит Уставу организации, носит дискриминационный характер и рушит стабильность контрактов, что приведет к ощутимым финансовым потерям клубов РПЛ.

Клубы лиги призывают не злоупотреблять сложившейся ситуацией», – сообщает «РБ Спорт».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +453

    Йост 12 минут назад

    В каждой стране свои законы... Если кто нарушает, то тюрьма... ФИФА нас не признает, это повод их не признавать...

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    Рейтинг: +2156

    Январь 59 1 час назад

    "Люди добрые пожалуйста, не забирайте у нас игроков, которых мы у вас купили"!!!! Ага сейчас вас и послушали. Наоборот даже если не хотели забирать - заберут. Халява сладкая штука, слаще халвы с медом. Это и есть ответ нашего РПЛ и РФС в адрес ФИФА УЕФА? Вместо жесткого ответа слюни младенца. Тьфу !!! Аж противно.

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    Рейтинг: +1025

    jek718875 > Январь 59 11 минут назад

    Что конкретно предлагает товарищ февраль59?

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    Рейтинг: +16014

    Cleaner 2 часа назад

    Агентам и иностранным клубам ПЛЕВАТЬ на ваше ОБРАЩЕНИЕ. Как им выгодно, так они и будут поступать.

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