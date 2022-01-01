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Агенты Отавио прокомментировали информацию об интересе ЦСКА

В агентстве GR2 Esports, представляющем интересы полузащитника Отавио, отреагировали на информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«Отавио и ЦСКА? Это фейк, он не является свободным агентом. Отавио подписал четырeхлетний контракт с «Атлетико Минейро», – заявили в агентстве.

  • Рыночная стоимость Отавио – 6 миллионов евро.
  • Его контракт с «Бордо» истек.
  • С февраля хавбек выступал за «Атлетико Минейро» на правах аренды.

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Источник: «Чемпионат»

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