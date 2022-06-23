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Джикия прокомментировал трансфер Зиньковского в «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о переходе в московский клуб полузащитника Антона Зиньковского.

«Пересекался с ним в сборной. Качественный и хороший футболист. Сейчас можно много что говорить, но все будет показывать поле, поэтому всем новичкам удачи, как и нам в целом. Давайте работать, а там посмотрим», – заявил Джикия.

  • Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
  • Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Антон взял 17-й номер в новой команде.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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23.06.2022 23:39
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