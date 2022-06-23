Хаджикадунич не вернется в «Ростов»

Валид Фаур, агент боснийского защитника Денниса Хаджикадунича, прояснил будущее игрока.

С 2018 года футболист выступал за «Ростов».

В марте он ушел в аренду в «Мальме» до конца года.

«Хаджикадунич не вернется, он не может вернуться в место, где мы не знаем, что может произойти. В данный момент предпосылок к возвращению нет.

А для нас очень важно четко понимать, что происходит до того, как мы принимаем какие-либо решения. С «Мальме» Деннис уже выиграл Кубок Швеции, у него есть титул, что очень хорошо.

Его прогресс очевиден, он выступал за сборную во всех матчах, кроме одного, потому что накопилась усталость. Все происходит так, как мы планируем.

Сейчас есть конкретный интерес от двух больших клубов – из Британии и Италии. Обе команды хотят Хаджикадунича.

Деннис играет в футбол, делает то, что от него требуется, а дальше произойдет то, что произойдет. У нас по-прежнему действующий контракт с «Ростовом», мы уважаем соглашение, как я уже говорил ранее.

Но поскольку сейчас ситуация именно такая, мы должны сосредоточиться на том, что правильно. Мы наблюдаем за ситуацией каждый день и в зависимости от происходящего принимаем решения», – сказал агент.

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