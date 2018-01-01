Контракт Неймара с «ПСЖ» автоматически продлится до 2027 года. Клуб хочет, чтобы бразилец ушел

1 июля будет активирована опция автоматического продления соглашения между «ПСЖ» и форвардом Неймаром.

Действующий контракт сторон рассчитан до 30 июня 2025 года.

После продления договор будет действовать до лета 2027-го.

В прошлом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.

«ПСЖ» хочет, чтобы нападающий ушел этим летом.

Взять бразильца в аренду уже предлагали «Ювентусу».

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