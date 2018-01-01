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Контракт Неймара с «ПСЖ» автоматически продлится до 2027 года. Клуб хочет, чтобы бразилец ушел

1 июля будет активирована опция автоматического продления соглашения между «ПСЖ» и форвардом Неймаром.

Действующий контракт сторон рассчитан до 30 июня 2025 года.

После продления договор будет действовать до лета 2027-го.

  • В прошлом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
  • «ПСЖ» хочет, чтобы нападающий ушел этим летом.
  • Взять бразильца в аренду уже предлагали «Ювентусу».

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Источник: L’Equipe

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1813

    Maxi_7 21 минуту назад

    Это оборотная сторона подписания "звёзд" на долгий срок с опупенной зарплатой. Хотел бы я позлорадствовать, что это только псж так вляпался, но на самом деле это обычная практика - Реал с Азаром и Бейлом, Барса с Коутиньо, Гризманном и Дембеле и т.д.... на самом деле - обычная ситуация, когда инвестиции не окупаются...

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    Рейтинг: +1050

    fakeid 59 минут назад

    а зарплата такой же останется после продления, или, с учётом возраста, будет снижена? а то получается, что 30 лямов × 5 лет = псж ещё конкретней сядет в лужу.

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    Рейтинг: +618

    dim29 > fakeid 51 минуту назад

    ПСЖ как и Ман-Сити вертели там всех,давно уже эту Уефу и Фифу с патрохами купили,побойтесь бога,о какой луже Вы пишите!!!

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