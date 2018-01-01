Контракт Неймара с «ПСЖ» автоматически продлится до 2027 года. Клуб хочет, чтобы бразилец ушел

Это оборотная сторона подписания "звёзд" на долгий срок с опупенной зарплатой. Хотел бы я позлорадствовать, что это только псж так вляпался, но на самом деле это обычная практика - Реал с Азаром и Бейлом, Барса с Коутиньо, Гризманном и Дембеле и т.д.... на самом деле - обычная ситуация, когда инвестиции не окупаются...
1 июля будет активирована опция автоматического продления соглашения между «ПСЖ» и форвардом Неймаром.
Действующий контракт сторон рассчитан до 30 июня 2025 года.
После продления договор будет действовать до лета 2027-го.
- В прошлом сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
- «ПСЖ» хочет, чтобы нападающий ушел этим летом.
- Взять бразильца в аренду уже предлагали «Ювентусу».
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