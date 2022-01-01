Опубликовано время начала матча между «Зенитом» и «Спартаком» в Суперкубке

так а че, спартак едет?
Стало известно, когда начнется матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
Игра пройдет 9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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Стало известно, когда начнется матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
Игра пройдет 9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Осталось довести время для хозяйских голов и назначения пенальти...
В 19 часов начнется надругательство петербуржских мужиков над приезжими девахами. гыгыгы
Во дебил, с двух фейков одновременно кукарекает, недалёкий бомж, гыгыгы
Это что тут за вошь кашляет? Гыгыгы
в 21:00 будут визги
Визги только от тебя, примата красножопого, причём под каждой новостью. Видать, совсем увлечений нет. Найди себе работу, бездырь. И перестань кричать под каждым постом, дятел!!!!
Две подружки ходят парой. Море секса с Раей. Где третью подругу Клавку оставили? Гыгыгы