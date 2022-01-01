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Опубликовано время начала матча между «Зенитом» и «Спартаком» в Суперкубке

Стало известно, когда начнется матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Игра пройдет 9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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Источник: телеграм-канал Суперкубка России

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Комментарии11
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    Рейтинг: +1095

    mama1991 54 минуты назад

    так а че, спартак едет?

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    Рейтинг: +69192

    insider_retro 1 час назад

    Осталось довести время для хозяйских голов и назначения пенальти...

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +623

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    В 19 часов начнется надругательство петербуржских мужиков над приезжими девахами. гыгыгы

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +436

    Salt-N-Pepa > Конопляных дел мастер 1 час назад

    Во дебил, с двух фейков одновременно кукарекает, недалёкий бомж, гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +623

    Конопляных дел мастер > Salt-N-Pepa 1 час назад

    Это что тут за вошь кашляет? Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +1745

    mahan 1 час назад

    Зенит за ранее с победой. Спасибо газпрому.

    2
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    Рейтинг: +1025

    fakeid 2 часа назад

    в 21:00 будут визги

    2
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    Рейтинг: +8276

    R_a_i_n > fakeid 1 час назад

    твои визги слышны круглые сутки. Мамка наверно порет тебя.

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    Рейтинг: +4433

    mopecekca > fakeid 1 час назад

    бомжи не визжат, они смердят...как ты, пидарок

    2
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    Рейтинг: +436

    Salt-N-Pepa > fakeid 1 час назад

    Визги только от тебя, примата красножопого, причём под каждой новостью. Видать, совсем увлечений нет. Найди себе работу, бездырь. И перестань кричать под каждым постом, дятел!!!!

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    Рейтинг: +623

    Конопляных дел мастер > mopecekca 1 час назад

    Две подружки ходят парой. Море секса с Раей. Где третью подругу Клавку оставили? Гыгыгы

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