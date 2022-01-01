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Джикия: «Финал Кубка России мог усугубить травму глаза, но я решил играть»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что его участие в финале Кубка России против «Динамо» (2:1) было под вопросом. Была травма глаза.

– Правильно понимаю, что врачи вас отговаривали играть?

– Было серьезное повреждение роговицы. Лечение было долгим. Была вероятность, что все усугубится. Плохо видел. Выбор был мой – играть или нет.

Столько к этому шел, долго ждал кубок. Захотел сыграть. Сколько мог, столько и сыграл.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9265

    САДЫЧОК 54 минуты назад

    Да убрал тебя Ваноли ! Весь матч , кричал на тебя !

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