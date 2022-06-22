Джикия: «Финал Кубка России мог усугубить травму глаза, но я решил играть»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что его участие в финале Кубка России против «Динамо» (2:1) было под вопросом. Была травма глаза.

– Правильно понимаю, что врачи вас отговаривали играть?

– Было серьезное повреждение роговицы. Лечение было долгим. Была вероятность, что все усугубится. Плохо видел. Выбор был мой – играть или нет.

Столько к этому шел, долго ждал кубок. Захотел сыграть. Сколько мог, столько и сыграл.

Джикию заменили во 2-м тайме матча с «Динамо».

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Москвичей летом возглавил испанец Гильермо Абаскаль.

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