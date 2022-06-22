Джикия: «Финал Кубка России мог усугубить травму глаза, но я решил играть»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что его участие в финале Кубка России против «Динамо» (2:1) было под вопросом. Была травма глаза.
– Правильно понимаю, что врачи вас отговаривали играть?
– Было серьезное повреждение роговицы. Лечение было долгим. Была вероятность, что все усугубится. Плохо видел. Выбор был мой – играть или нет.
Столько к этому шел, долго ждал кубок. Захотел сыграть. Сколько мог, столько и сыграл.
- Джикию заменили во 2-м тайме матча с «Динамо».
- «Спартак» уже вышел из отпуска.
- Москвичей летом возглавил испанец Гильермо Абаскаль.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»