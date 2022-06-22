Бернарду Силва надеется на трансфер в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва хочет, чтобы трансфер в «Барселону» осуществился. Он ждет, что каталонцы сделают официальное предложение.

Однако трансферу могут помешать финансовые требования англичан.

В прошедшем сезоне Силва забил 13 голов и сделал 7 ассистов в 50 матчах.

Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

Силва – в списке трансферных желаний тренера «Барселоны» Хави.

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