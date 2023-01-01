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Джикия прокомментировал переход Рыбуса в «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о том, что его одноклубником стал экс-защитник «Локомотива» Мацей Рыбус.

«С Рыбусом я знаком. Спрашивал про него у ребят – какой он и что. Только положительные отзывы про него.

Он опытный футболист, боец, был до последнего в обойме сборной Польши. Качественный футболист, поэтому добро пожаловать, мы его встретим, и, надеюсь, всe будет хорошо», – заявил Джикия.

  • «Спартак» подписал Рыбуса бесплатно.
  • С поляком заключили 2-летний контракт.
  • Из-за перехода в московский клуб футболиста перестанут вызывать в сборную.

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Источник: «Чемпионат»

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