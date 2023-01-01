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Джикия рассказал о трансферах «Спартака»: «Больших изменений не будет»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о трансферной кампании клуба.

«Учитывая всю ситуацию у мире, на сегодняшний день в плане трансферов пройдет все спокойно. Больших изменений не будет, все пройдет точечно.

Уверен ли я, что легионеры останутся еще на сезон? За иностранцев говорить я не могу. У нас был разговор с ними, они говорили, что все нормально, а потом уехали через две-три недели. Я не могу думать за их семьи. Главное, что сегодня эти игроки с нами

Слова Ларссона? Не всегда правильно доносят заявления. Это был какой-то иностранный журнал, может там переводили люди с уровнем английского, как у меня. Комментировать это никак не хочется. Я с ним не общался.

С Рыбусом знаком, спрашивал у ребят. Только положительные отзывы про него. Он боец, играл за сборную Польшу. Качественный хороший футболист. Надеюсь, все будет хорошо», – сказал Джикия.

  • «Спартак» в прошлом сезоне занял 10-е место в РПЛ.
  • Команда выиграла Кубок России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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