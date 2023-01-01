Бакаев заявил, что не будет праздновать голы в ворота «Спартака»

Какое содержательное интервью !!!....поражает широта охвата темы , многостороннее знание футбольных тонкостей места , где он будет играть , как быстро разберётся в новых для себя схемах Зенита при переключении с одной на другую в случае неудачного хода матча , как будет взаимодействовать с новыми партнерами и наконец откуда Бакаев будет забивать свои голЫ ....самое интересное , что всё это было сконцентрированно в один тупой вопрос .... " великолепная работа " журналиста ....вот куда смотрел ОК , когда этакого барана принимали на работу ???....хуже всего что таких баранов становится всё больше и больше .
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев заявил, что не будет праздновать голы, забитые в ворота «Спартака».
– Если забьeшь «Спартаку», будешь праздновать?
– Не буду.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».
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