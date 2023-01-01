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Бакаев заявил, что не будет праздновать голы в ворота «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев заявил, что не будет праздновать голы, забитые в ворота «Спартака».

– Если забьeшь «Спартаку», будешь праздновать?

– Не буду.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +1842

    моэм 1 час назад

    Какое содержательное интервью !!!....поражает широта охвата темы , многостороннее знание футбольных тонкостей места , где он будет играть , как быстро разберётся в новых для себя схемах Зенита при переключении с одной на другую в случае неудачного хода матча , как будет взаимодействовать с новыми партнерами и наконец откуда Бакаев будет забивать свои голЫ ....самое интересное , что всё это было сконцентрированно в один тупой вопрос .... " великолепная работа " журналиста ....вот куда смотрел ОК , когда этакого барана принимали на работу ???....хуже всего что таких баранов становится всё больше и больше .

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    Рейтинг: +31987

    VVM1964 1 час назад

    Надеюсь, что даже повода не будет проверять твои слова, а вот остальным бей сколько хочешь )))

    0
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    Рейтинг: +16414

    paracetamol 1 час назад

    Забей сначала, хрюша! Еще на лавке посидишь или в аренду отправишься.

    0
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    Рейтинг: +16952

    Garrincha58 > paracetamol 1 час назад

    сначала забей

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    Рейтинг: +1968

    LOKOfanatik19 1 час назад

    Что за интервью такие в один вопрос. Уже за*бал этот Бакаев... перешел перешел.

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    Рейтинг: +836

    fakeid > LOKOfanatik19 1 час назад

    так ты источник-то нажми. кто взял интервью - тот и выкладывает его целиком. остальным запрещено. авторские права, и всё такое. поэтому перепечатывают кусками. это разрешено (с указанием источника).

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    Рейтинг: +836

    fakeid 1 час назад

    сперва нужно забить. желательно 9 числа.

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