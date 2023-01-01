Бакаев заявил, что не будет праздновать голы в ворота «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев заявил, что не будет праздновать голы, забитые в ворота «Спартака».

– Если забьeшь «Спартаку», будешь праздновать?

– Не буду.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

В «Зенит» хавбек перешел свободным агентом, заключив контракт по схеме «3+1».

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