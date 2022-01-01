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Джикия принял участие в тренировке «Балашихи» из ФНЛ-2

Капитан «Спартака» Георгий Джикия посетил тренировку другой команды.

28-летний защитник поучаствовал в занятии «Балашихи», которая в новом сезоне дебютирует в ФНЛ-2.

«От всей души хочу поздравить город Балашиха с тем, что у нас появилась профессиональная команда, которая будет выступать во второй лиге.

Поздравляю весь тренерский штаб, администрацию, игроков. Большая честь, что в Балашихе появилась профессиональная команда. Хочу поздравить с этим всех балашихинцев.

Передаю привет всему городу, хочу сказать, что ребятам нужна поддержка: приходите на стадион, болейте за наших ребят, потому что они заслуживают этого.

Сегодня лично принял участие в тренировочном процессе, удостоверился лично в том, что у ребят серьезные задачи и будущее.

Давайте все вместе пожелаем им удачи, будем рядом с ними, поддерживать. Надеюсь, что в будущем команда будет только прогрессировать, прибавлять и подниматься как можно выше», – сказал Джикия.

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Источник: телеграм-канал ФНЛ

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10721

    Алексей З 1 час назад

    Земляки !!!

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    Рейтинг: +24950

    vladimir-7 1 час назад

    Балашихинцы пожелали Джикии долго не валять на поле, изображая нестерпимую
    боль, чтобы не заболеть воспалением легких или не отморозить яйки.

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    Рейтинг: +431

    FС Spаrtак > vladimir-7 1 час назад

    че к чему ты написал

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    Рейтинг: +24950

    vladimir-7 > FС Spаrtак 7 минут назад

    Не понять тебе, там за печкою.

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