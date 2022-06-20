Джикия принял участие в тренировке «Балашихи» из ФНЛ-2

Капитан «Спартака» Георгий Джикия посетил тренировку другой команды.

28-летний защитник поучаствовал в занятии «Балашихи», которая в новом сезоне дебютирует в ФНЛ-2.

«От всей души хочу поздравить город Балашиха с тем, что у нас появилась профессиональная команда, которая будет выступать во второй лиге.

Поздравляю весь тренерский штаб, администрацию, игроков. Большая честь, что в Балашихе появилась профессиональная команда. Хочу поздравить с этим всех балашихинцев.

Передаю привет всему городу, хочу сказать, что ребятам нужна поддержка: приходите на стадион, болейте за наших ребят, потому что они заслуживают этого.

Сегодня лично принял участие в тренировочном процессе, удостоверился лично в том, что у ребят серьезные задачи и будущее.

Давайте все вместе пожелаем им удачи, будем рядом с ними, поддерживать. Надеюсь, что в будущем команда будет только прогрессировать, прибавлять и подниматься как можно выше», – сказал Джикия.