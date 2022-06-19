Рэшфорд подал в суд на фаната из-за оскорблений. Игрок нанял десять юристов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд возмущен оскорблениями со стороны фаната из Египта в соцсетях. Игрок подал в суд, пишет «Чемпионат» со ссылкой на OnTime Sports.
Рэшфорд обвиняет болельщика в расизме, травле, угрозах. Для судебного разбирательства футболист нанял десять юристов.
- Рэшфорд вскоре может перейти в «Тоттенхэм».
- 24-летний игрок в минувшем сезоне АПЛ провел 25 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
- Рэшфорд – уроженец Манчестера и воспитанник «МЮ».
Источник: «Чемпионат»