Баженов: «Очевидно, что у «Зенита» есть админресурс»

Тоже мне, открыл америку.
Еще бы сказал что трава зеленая, а мяч круглый...
Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов высказался о возможностях «Зенита».
Сообщалось, что московский клуб передумал бойкотировать матч за Суперкубок России после звонка из администрации президента.
«В моем понимании, очевидно, что у «Зенита» есть админресурс. Никто не знает, пользуется ли им команда или нет.
Это не отменяет того факта, что «Зенит» последние три-четыре года выше всех на голову. Необязательно даже применять этот админресурс», – сказал Баженов.
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