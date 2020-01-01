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Баженов: «Очевидно, что у «Зенита» есть админресурс»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов высказался о возможностях «Зенита».

Сообщалось, что московский клуб передумал бойкотировать матч за Суперкубок России после звонка из администрации президента.

«В моем понимании, очевидно, что у «Зенита» есть админресурс. Никто не знает, пользуется ли им команда или нет.

Это не отменяет того факта, что «Зенит» последние три-четыре года выше всех на голову. Необязательно даже применять этот админресурс», – сказал Баженов.

  • Игра должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
  • Москвичи недовольны местом проведения встречи.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии30
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    Рейтинг: +4319

    PAREVG. 24 минуты назад

    Тоже мне, открыл америку.
    Еще бы сказал что трава зеленая, а мяч круглый...

    0
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    Рейтинг: +62

    rac531 26 минут назад

    А "СПАРТАК" разве думал бойкотировать матч на Суперкубок?
    КТО ПРИВЕДЕТ ССЫЛКУ НА ПОДОБНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ "СПАРТАКА":?

    ОТВЕЧАЮ - НИКТОю
    Все эти инсинуации инициированы Миллером и реализованы Дюковым

    0
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    Рейтинг: +11621

    BRO_football 29 минут назад

    Какой нахрен звонок из администрации президента? Ну что за бред? Администрации презента делать вот больше нечего, как заставлять Спартак играть в суперкубке с Зенитом.

    0
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    Рейтинг: +266

    Феникс 28 > BRO_football 16 минут назад

    Прально. Администрация презента тока клуб Газмяс из Омска администрирует.....ГАЗМЯС !!!

    0
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    Рейтинг: +16942

    Garrincha58 40 минут назад

    ещё один Никитос Заремов нашёлся

    0
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    Рейтинг: +6968

    nik55 1 час назад

    нужно убрать слово очевидно----так будет правильно

    1
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    Рейтинг: +678

    Suvorov51 1 час назад

    Да нет. у бомжатника нет адми ресурса, они просто сильнейшая команда россии . они очень техничны и грамотны и их не возможно обыграть, но в гейевропе их и за прости туток не считают их прут куда хотят и как хотят, но в россии все решает ПРОМКВАС , им покупают чемпионские медали и они думают ., что они шемпиньоны

    3
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    Рейтинг: +16001

    ilichkadr > Suvorov51 1 час назад

    Обсессивно-компульсивное расстройство это очень серьёзно!

    0
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    Рейтинг: +65593

    portero 1 час назад

    Баженову лично звонили, Воаан и Лексус!!!!

    1
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    Рейтинг: +1302

    Узб@гоеный 1 час назад

    У хряков денег немногим меньше чем у Зенита, судьи все харчуются у фердуна. И всё бестолку. Класс Зенита намного выше аутсайдеров. Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +423

    FС Spаrtак > Узб@гоеный 57 минут назад

    ты даун скажи.ты хоть знаешь кретин бюджет спартака и зенита.так что сиди животное не перди тут на сайте подобие человека.мне искренне жаль твою мать у которой такой даун сын .бедная женщина

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    Рейтинг: +423

    FС Spаrtак > Узб@гоеный 56 минут назад

    мне все интересно ты на этом сайте еще сколько лет писать будешь скажи.по тебе видно что ты малолетка.в армию забирут тебя научяат жизни и языку

    1
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    Рейтинг: +62

    rac531 > Узб@гоеный 22 минуты назад

    Чудик, арифметику знаешь?

    БЮДЖЕТЫ КЛУБОВ
    1. «Зенит» - 17.7 млрд рублей

    2. «Спартак» – 8.6 млрд рублей
    3. «Локомотив» — 8-8.5 млрд рублей

    И во сколько раз бюджет бомжей больше спартаковского?

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    Рейтинг: +62

    rac531 > FС Spаrtак 22 минуты назад

    БЮДЖЕТЫ КЛУБОВ в СЕЗОНЕ 2020-2021
    1. «Зенит» - 17.7 млрд рублей

    2. «Спартак» – 8.6 млрд рублей
    3. «Локомотив» — 8-8.5 млрд рублей

    0
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    Рейтинг: +15941

    Cleaner 2 часа назад

    Очевидно, что у «Спартака» есть Зарема...)

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    Рейтинг: +62

    rac531 > Cleaner 21 минуту назад

    А ус бомжей геи и рукоблуды, у коюшни - НАТАШКИ, ...)

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    Рейтинг: +7152

    серега кашин 2 часа назад

    конечно есть,

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