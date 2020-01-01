Баженов: «Очевидно, что у «Зенита» есть админресурс»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов высказался о возможностях «Зенита».

Сообщалось, что московский клуб передумал бойкотировать матч за Суперкубок России после звонка из администрации президента.

«В моем понимании, очевидно, что у «Зенита» есть админресурс. Никто не знает, пользуется ли им команда или нет.

Это не отменяет того факта, что «Зенит» последние три-четыре года выше всех на голову. Необязательно даже применять этот админресурс», – сказал Баженов.