Абаскаль: «Спартак» знают во всем мире»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал интервью клубной пресс-службе.

«Какая великая история была у этого клуба. Это действительно очень впечатляет. История мотивирует нас. Она заставляет понять ту ответственность, которая лежит на наших плечах. И мы постараемся держать эту планку.

В жизни бывают моменты, когда нужно принимать важные решения. И я его принял. Хочу поблагодарить, в первую очередь, спортивного директора «Спартака». Мы с ним много общались. И он убедил меня, что с командой можно добиться многого.

Не сказать, что это было сложно решение – [прийти сюда]. Я вижу, что здесь любят футбол.

Что стало решающим фактором? В Швейцарии были хорошие условия. Но «Спартак» — это большой проект, который нацелен на победы.

«Спартак» — это большой клуб, который знают во всем мире. Это большой клуб, большая ответственность», – сказал испанец.