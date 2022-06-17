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Абаскаль: «Спартак» знают во всем мире»

17 июня 2022, 23:40
8

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал интервью клубной пресс-службе.

«Какая великая история была у этого клуба. Это действительно очень впечатляет. История мотивирует нас. Она заставляет понять ту ответственность, которая лежит на наших плечах. И мы постараемся держать эту планку.

В жизни бывают моменты, когда нужно принимать важные решения. И я его принял. Хочу поблагодарить, в первую очередь, спортивного директора «Спартака». Мы с ним много общались. И он убедил меня, что с командой можно добиться многого.

Не сказать, что это было сложно решение – [прийти сюда]. Я вижу, что здесь любят футбол.

Что стало решающим фактором? В Швейцарии были хорошие условия. Но «Спартак» — это большой проект, который нацелен на победы.

«Спартак» — это большой клуб, который знают во всем мире. Это большой клуб, большая ответственность», – сказал испанец.

  • Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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JTherry
1655499530
"В жизни бывают моменты, когда нужно принимать важные решения. И я его принял..." ...смелое решение в создавшейся геополитической ситуации, и команду тренеров-бородачей с собой привез, прям бригада с ММА...)
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ААМ
1655531919
А что ему остаётся говорить!
Ответить
ySS
1655532981
Надолго в Россию, до зимы дотянешь?
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Генрих1212
1655540636
Наверное и через 100 лет(может и Спартака не будет ) болельщики Зенита , будут злобно гы-гы--кать, вспоминая о нем. Какое то массовый психоз..
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paracetamol
1655543534
Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года, а закончится через 6 месяцев. Не надо было рыжего брать, никогда не видел рыжих хрюшек!
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zigbert
1655551557
Хорошо что понял всю сложность работы в Спартаке.
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Вомбат
1655638150
Вранье это, мало кто в мире знает о Спартаке, да и вообще о росфутболе. Просто нанятые Спартаком тренеры знают, что говорить, чтобы угодить красно-белой братии. Но что бы они ни говорили, и более того, как бы хорошо они ни работали, век их в Спартаке недолог. И это очень печально и для клуба и для всего российского футбола.
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