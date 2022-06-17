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Абаскаль: «Спартак» знают во всем мире»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал интервью клубной пресс-службе.

«Какая великая история была у этого клуба. Это действительно очень впечатляет. История мотивирует нас. Она заставляет понять ту ответственность, которая лежит на наших плечах. И мы постараемся держать эту планку.

В жизни бывают моменты, когда нужно принимать важные решения. И я его принял. Хочу поблагодарить, в первую очередь, спортивного директора «Спартака». Мы с ним много общались. И он убедил меня, что с командой можно добиться многого.

Не сказать, что это было сложно решение – [прийти сюда]. Я вижу, что здесь любят футбол.

Что стало решающим фактором? В Швейцарии были хорошие условия. Но «Спартак» — это большой проект, который нацелен на победы.

«Спартак» — это большой клуб, который знают во всем мире. Это большой клуб, большая ответственность», – сказал испанец.

  • Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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17.06.2022 23:40
Комментарии2
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    Рейтинг: +15265

    Barmaleushka 1 час назад

    Знатно лизнул .

    0
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  • ...
    Рейтинг: +23340

    JTherry 1 час назад

    "В жизни бывают моменты, когда нужно принимать важные решения. И я его принял..."
    ...смелое решение в создавшейся геополитической ситуации, и команду тренеров-бородачей с собой привез, прям бригада с ММА...)

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