В «Химках» высказались о будущем Лантратова в случае подписания контракта с Митрюшкиным

Почему не написали, что он - воспитанник Спартака ??? )))
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о вратаре Антоне Митрюшкине, который находится на просмотре в клубе.
«Если Антон подписывает соглашение с клубом, это не будет означать, что Лантратов уходит. Мы понимаем, что в Илье есть заинтересованность ряда клубов, поэтому в любом случае хотим иметь альтернативу, если Илья все-таки уйдет.
Просто страхуемся. Вратарскую линию нам тоже необходимо укреплять», – сказал Терюшков.