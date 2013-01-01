В «Химках» высказались о будущем Лантратова в случае подписания контракта с Митрюшкиным

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о вратаре Антоне Митрюшкине, который находится на просмотре в клубе.

«Если Антон подписывает соглашение с клубом, это не будет означать, что Лантратов уходит. Мы понимаем, что в Илье есть заинтересованность ряда клубов, поэтому в любом случае хотим иметь альтернативу, если Илья все-таки уйдет.

Просто страхуемся. Вратарскую линию нам тоже необходимо укреплять», – сказал Терюшков.