Два турецких клуба претендуют на Баринова

Пиар российских футболистов по понятным причинам не проходит дальше Турции.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может сменить команду во время летнего трансферного окна.
Российским хавбеком интересуются «Галатасарай» и «Трабзонспор».
Ранее сам футболист допустил уход из московского клуба в связи с наличием предложений, в том числе из Европы.
- В прошедшем сезоне 25-летний Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.