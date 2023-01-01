Два турецких клуба претендуют на Баринова

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может сменить команду во время летнего трансферного окна.

Российским хавбеком интересуются «Галатасарай» и «Трабзонспор».

Ранее сам футболист допустил уход из московского клуба в связи с наличием предложений, в том числе из Европы.