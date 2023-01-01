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Два турецких клуба претендуют на Баринова

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может сменить команду во время летнего трансферного окна.

Российским хавбеком интересуются «Галатасарай» и «Трабзонспор».

Ранее сам футболист допустил уход из московского клуба в связи с наличием предложений, в том числе из Европы.

  • В прошедшем сезоне 25-летний Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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Источник: «Мутко против»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2829

    FRZZ 1 час назад

    Пиар российских футболистов по понятным причинам не проходит дальше Турции.

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    Рейтинг: +1276

    Artemka444 1 час назад

    нужно ему попробовать!!!!

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