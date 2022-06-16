Агаларов признан лучшим молодым игроком РПЛ. Захарян – второй, Сперцян – третий

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов признан лучшим молодым игроком минувшего сезона РПЛ.
21-летнего форварда выбрали лучшим капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, комментаторы телеканала «Матч Премьер» и тренер сборной России Николай Писарев.
Второе место в голосовании занял полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, третье – хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян.
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне 21-летний россиянин забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Источник: телеграм-канал РПЛ