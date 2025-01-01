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Агаларов признан лучшим молодым игроком РПЛ. Захарян – второй, Сперцян – третий

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов признан лучшим молодым игроком минувшего сезона РПЛ.

21-летнего форварда выбрали лучшим капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, комментаторы телеканала «Матч Премьер» и тренер сборной России Николай Писарев.

Второе место в голосовании занял полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, третье – хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне 21-летний россиянин забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: телеграм-канал РПЛ

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