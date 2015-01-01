Федотов рассказал, по какой схеме будет играть ЦСКА в новом сезоне

ЦСКА слишком популярный клуб, чтобы можно было отсидеться тихушниками. Готовься, Вова, и к чрезмерному давлению, и к постоянным контактам с прессой, с хозяевами-банкирами и т.д. """
Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил о своих планах касательно тактики команды.
«Пока планируем играть по модели с тремя центральными защитниками. Нужно трудиться и не обременять коллектив громкими декларациями. Высокие цели любят тишину», – сказал Федотов.
- Тренер перешел в ЦСКА из «Сочи».
- Федотов сменил в команде из Москвы Алексея Березуцкого.
- Он заключил с новым клубом контракт на 3 года.