Федотов рассказал, по какой схеме будет играть ЦСКА в новом сезоне

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил о своих планах касательно тактики команды.

«Пока планируем играть по модели с тремя центральными защитниками. Нужно трудиться и не обременять коллектив громкими декларациями. Высокие цели любят тишину», – сказал Федотов.