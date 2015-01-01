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Федотов рассказал, по какой схеме будет играть ЦСКА в новом сезоне

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил о своих планах касательно тактики команды.

«Пока планируем играть по модели с тремя центральными защитниками. Нужно трудиться и не обременять коллектив громкими декларациями. Высокие цели любят тишину», – сказал Федотов.

  • Тренер перешел в ЦСКА из «Сочи».
  • Федотов сменил в команде из Москвы Алексея Березуцкого.
  • Он заключил с новым клубом контракт на 3 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:38
Комментарии2
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    Рейтинг: +22858

    DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

    ЦСКА слишком популярный клуб, чтобы можно было отсидеться тихушниками. Готовься, Вова, и к чрезмерному давлению, и к постоянным контактам с прессой, с хозяевами-банкирами и т.д. """

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    Рейтинг: +705

    99-й 8 минут назад

    нихера конкретного. с 3-мя центральными много схем

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