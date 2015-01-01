Официально: Галактионов возглавил «Пари НН»

Ну не могут наши писаки нормально, сказать что тренер в Горький, назначен Лактионов, все вывертывают на западэнцев, ну просто противно, ну если вы конечно не русские, то другое дело
«Пари НН» объявил о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера.
Он возглавил команду вместо Александра Кержакова, с которым клуб решил не продлевать контракт.
Стороны заключили контракт на два года.
- В РПЛ Галактионов тренировал только «Ахмат» с октября 2017 года по апрель 2018 года.
- С декабря 2018-го он возглавляет молодежную сборную России.