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Официально: Галактионов возглавил «Пари НН»

«Пари НН» объявил о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера.

Он возглавил команду вместо Александра Кержакова, с которым клуб решил не продлевать контракт.

Стороны заключили контракт на два года.

  • В РПЛ Галактионов тренировал только «Ахмат» с октября 2017 года по апрель 2018 года.
  • С декабря 2018-го он возглавляет молодежную сборную России.

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Источник: сайт «Пари НН»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +657

    Suvorov51 20 минут назад

    Ну не могут наши писаки нормально, сказать что тренер в Горький, назначен Лактионов, все вывертывают на западэнцев, ну просто противно, ну если вы конечно не русские, то другое дело

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    Рейтинг: +15927

    Cleaner 27 минут назад

    Пари НН гоу в ФНЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +15962

    ilichkadr 32 минуты назад

    Пари сен-жермен НН, а как звучит!? Ну, держитесь мальчиши-плохиши со своими буржуинами!!

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    Рейтинг: +22858

    DOCTOR PENALTY 40 минут назад

    У Нижнего хороший вкус.

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    Рейтинг: +2587

    Freyk 52 минуты назад

    Кержаков, конечно, пока ещё не готовый тренер для Премьер-лиги. Но свою задачу на сезон он на 100% выполнил. Не очень понимаю, как можно отправлять в отставку тренера, который клуб-новичок без серьёзных трансферов не только сохранил в лиге, но и даже стыков смог избежать. О том, подходит вам Кержаков или нет, думать надо было, когда назначали его, а не когда он дал результат уже.

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    Рейтинг: +15927

    Cleaner > Freyk 25 минут назад

    Кержаков БЫЛ "не готовым тренером для Премьер-лиги". Год назад. А теперь он ГОТОВЫЙ тренер для нашей РПЛ.

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    Рейтинг: +15962

    ilichkadr > Freyk 24 минуты назад

    У татарчат иное мнение, есть опыт подобной рокировки. Аленичев готовил команду, потом пришёл Каррера и на коньке Аленичева доскакал до чемпионства. В данном случае аналогичная ситуация.
    Вопрос лишь в том, куда доскачет Галактионов на лошади Кержа?

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