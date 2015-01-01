Бакаев – первый с 2015 года игрок, перешедший из «Спартака» в «Зенит»

Их и так всего двое за всю историю из Спартака в Зенит попавших, не считая Быстрова, что туда-сюда-обратно мотылялся.
Во времена СССР из вышки в провинцию в первую лигу из Спартака никто в Зенит не уходил.
Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом».
Он стал вторым игроком с 2015 года, кто перешел из «Спартака» в петербургский клуб. Семь лет назад из московской команды в «Зенит» ушел Артем Дзюба.
Бакаев и Дзюба перешли из «Спартака» в «Зенит» на правах свободного агента.
- Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей: 108 голов, 71 ассист.
- Он четыре раза выиграл РПЛ, дважды – Кубок и Суперкубок России.