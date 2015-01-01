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Бакаев – первый с 2015 года игрок, перешедший из «Спартака» в «Зенит»

Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом».

Он стал вторым игроком с 2015 года, кто перешел из «Спартака» в петербургский клуб. Семь лет назад из московской команды в «Зенит» ушел Артем Дзюба.

Бакаев и Дзюба перешли из «Спартака» в «Зенит» на правах свободного агента.

  • Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей: 108 голов, 71 ассист.
  • Он четыре раза выиграл РПЛ, дважды – Кубок и Суперкубок России.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +822

    kliker 29 минут назад

    Их и так всего двое за всю историю из Спартака в Зенит попавших, не считая Быстрова, что туда-сюда-обратно мотылялся.
    Во времена СССР из вышки в провинцию в первую лигу из Спартака никто в Зенит не уходил.

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    Рейтинг: +3286

    Беспонтий 1 час назад

    как неспокойно то
    троянский свин мерещится однако
    в отличие от появленья дзюбы
    жди какой то каки
    -------------
    «Что бы это ни было, я боюсь данайцев, даже дары приносящих!»

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    Рейтинг: +10729

    alex1951 > Беспонтий 1 час назад

    Товарищ ,что за звездочки?
    Зазвездились?
    Мысль потеряна)))

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    Рейтинг: +10729

    alex1951 1 час назад

    Дзюбадрочкин №2
    Там его RollsRoice на халяву заправлять будут...))))
    Это вас не ,,Пищевик,,(((

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