Бакаев – первый с 2015 года игрок, перешедший из «Спартака» в «Зенит»

Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом».

Он стал вторым игроком с 2015 года, кто перешел из «Спартака» в петербургский клуб. Семь лет назад из московской команды в «Зенит» ушел Артем Дзюба.

Бакаев и Дзюба перешли из «Спартака» в «Зенит» на правах свободного агента.