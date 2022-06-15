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«Мне его жалко, он загубил карьеру». Денисов – о Кокорине

15 июня 2022, 15:02
9

Бывший игрок «Зенит» и «Динамо» Игорь Денисов рассказал о своем отношении к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину.

– Ты когда сейчас смотришь на Кокорина, ты понимаешь, что он не состоялся как футболист?

– Да, конечно. Мне просто капец как его жалко. Один из сильнейших футболистов десятилетия, который просто взял и загубил себя сам. Конечно, жалею. Мне его жалко.

В новостях показывают, когда он сидит перед сроком улыбается. Он не улыбался, он сам по себе такой, у него лицо такое. Мне даже завидно, что он относится так к вещам. Он полная противоположность меня. Ему пофиг. И это классно, это надо принимать, он такой человек. Я так не умею.

Но то, что он загубил свою карьеру, – это железно. Я ему сколько раз говорил: «Саша, у тебя талант». Бог, дай мне его ноги, я бы играл в «Барселоне»! Дай мне Аршавина ноги, я бы играл в «Барселоне»! Понимаете? Но если бы бог дал мне его ноги, может быть, я был бы таким же *** (разгильдяем). Не знаю.

  • В январе 2021 года «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
  • Форвард победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года».

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Денисов Игорь Кокорин Александр
Комментарии (9)
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3meeeD
1655295274
Ничем спецефичным он за карьеру не отметился.за уши притягивали много Человек гниль Игрок бревно
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Hoahin
1655295726
Кока сам променял амбиции на роскошную жизнь и кутеж, это его выбор. Да, дурак, но это его решение, что толку уже это мусолить раз за разом?
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Garrincha58
1655296584
его видать в жизни всё устраивает ему пофиг на футбол главное бабла заработать и покутить
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алдан2014
1655299853
Очень точная характеристика - разгильдяй
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1655303262
Слишком рано Кобелев выпустил его(Кокорина) на поле. Мальчик не сумел вжиться в роль игрока.
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dim29
1655305573
Прошу прощения за свой французкий,-,,а х.у.л.и. его жалеть,лучше при ваших возможностях(связи с правительством как вариант,ну а самое простое для Вас(футболисты премьер-лиги) деньги)помогите детям например,тяжелобольным, С.у.к.а аж коробит,жалко ему,х.у.л.и его жалеть.
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alex1951
1655308727
Деньги зло ,а мы себе зла не желаем.))) А сопляк получает вагон денег,таким становится все ПОХ. Закон не писан. Дядьки из ,,Газвонючки,, закрывают зенки. И народ гуляет.Так ,что все по заслугам. Будем спорить? Если бы защитники его творчества получали хоть одну сотую того,что Кокошка с Мамаем имели б......Поплачьте.
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