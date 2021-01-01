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«Мне его жалко, он загубил карьеру». Денисов – о Кокорине

Бывший игрок «Зенит» и «Динамо» Игорь Денисов рассказал о своем отношении к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину.

– Ты когда сейчас смотришь на Кокорина, ты понимаешь, что он не состоялся как футболист?

– Да, конечно. Мне просто капец как его жалко. Один из сильнейших футболистов десятилетия, который просто взял и загубил себя сам. Конечно, жалею. Мне его жалко.

В новостях показывают, когда он сидит перед сроком улыбается. Он не улыбался, он сам по себе такой, у него лицо такое. Мне даже завидно, что он относится так к вещам. Он полная противоположность меня. Ему пофиг. И это классно, это надо принимать, он такой человек. Я так не умею.

Но то, что он загубил свою карьеру, – это железно. Я ему сколько раз говорил: «Саша, у тебя талант». Бог, дай мне его ноги, я бы играл в «Барселоне»! Дай мне Аршавина ноги, я бы играл в «Барселоне»! Понимаете? Но если бы бог дал мне его ноги, может быть, я был бы таким же *** (разгильдяем). Не знаю.

  • В январе 2021 года «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
  • Форвард победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года».

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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Комментарии6
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    Рейтинг: +16925

    Garrincha58 16 минут назад

    его видать в жизни всё устраивает ему пофиг на футбол главное бабла заработать и покутить

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    Рейтинг: +233

    кaстрюлька 28 минут назад

    Примат, х..ле

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    Рейтинг: +983

    Hoahin 30 минут назад

    Кока сам променял амбиции на роскошную жизнь и кутеж, это его выбор. Да, дурак, но это его решение, что толку уже это мусолить раз за разом?

    0
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    Рейтинг: +533

    3meeeD 38 минут назад

    Ничем спецефичным он за карьеру не отметился.за уши притягивали много
    Человек гниль
    Игрок бревно

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    Рейтинг: +15921

    Cleaner 41 минуту назад

    Деньгисов, Кокорин гребет бабло и ничего ему больше не нужно. Чего до "бизнесмена" докопался? Не понравятся Кокоше твои слова, он с табуретом к тебе приедет!..)

    0
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    Рейтинг: +533

    3meeeD > Cleaner 36 минут назад

    Действительно.
    Но до Карлоса Кайзера ему далеко

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