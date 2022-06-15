«Мне его жалко, он загубил карьеру». Денисов – о Кокорине

Бывший игрок «Зенит» и «Динамо» Игорь Денисов рассказал о своем отношении к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину.

– Ты когда сейчас смотришь на Кокорина, ты понимаешь, что он не состоялся как футболист?

– Да, конечно. Мне просто капец как его жалко. Один из сильнейших футболистов десятилетия, который просто взял и загубил себя сам. Конечно, жалею. Мне его жалко.

В новостях показывают, когда он сидит перед сроком улыбается. Он не улыбался, он сам по себе такой, у него лицо такое. Мне даже завидно, что он относится так к вещам. Он полная противоположность меня. Ему пофиг. И это классно, это надо принимать, он такой человек. Я так не умею.

Но то, что он загубил свою карьеру, – это железно. Я ему сколько раз говорил: «Саша, у тебя талант». Бог, дай мне его ноги, я бы играл в «Барселоне»! Дай мне Аршавина ноги, я бы играл в «Барселоне»! Понимаете? Но если бы бог дал мне его ноги, может быть, я был бы таким же *** (разгильдяем). Не знаю.