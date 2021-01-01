«Зенит» и Бакаев не могут договориться о сроке контракта (Metaratings)

Думаю понятно, почему со Спартаком не договорился.
«Зенит» вступил в активную фазу переговоров с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.
По информации Metaratings, стороны согласовали основные детали контракта, но пока не могут договориться о сроке соглашения.
Обсуждаются варианты контракта на три, четыре или пять лет. Контракт до 2026 года – компромиссный вариант.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- У него истек контракт с клубом.
- Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.