«Зенит» и Бакаев не могут договориться о сроке контракта (Metaratings)

«Зенит» вступил в активную фазу переговоров с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

По информации Metaratings, стороны согласовали основные детали контракта, но пока не могут договориться о сроке соглашения.

Обсуждаются варианты контракта на три, четыре или пять лет. Контракт до 2026 года – компромиссный вариант.