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«Зенит» и Бакаев не могут договориться о сроке контракта (Metaratings)

«Зенит» вступил в активную фазу переговоров с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

По информации Metaratings, стороны согласовали основные детали контракта, но пока не могут договориться о сроке соглашения.

Обсуждаются варианты контракта на три, четыре или пять лет. Контракт до 2026 года – компромиссный вариант.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • У него истек контракт с клубом.
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +7877

    R_a_i_n 2 минуты назад

    Думаю понятно, почему со Спартаком не договорился.

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    Рейтинг: +10150

    "supermax" 18 минут назад

    Я думал Бакаев пожизненный просит

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