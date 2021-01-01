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Лучший бомбардир РПЛ Агаларов поехал на сборы с «Уфой». Клуб вылетел в ФНЛ

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, заявил, что его сын отправился на сборы вместе с клубом ФНЛ.

«У него действующий контракт. Футболист с действующим контрактом обязан поехать на сбор. Вот и он поехал. Какие-то вопросы могут решаться и параллельно со сборами, они и идут.

Тем не менее у него действующий контракт и он поехал на сборы вне зависимости от того, где он дальше будет играть», — сказал Руслан Агаларов.

  • Агаларов может перейти в азербайджанский «Сабах».
  • В прошедшем сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:41
Комментарии1
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    Рейтинг: +11600

    BRO_football 1 час назад

    Агаларов - игрок одного сезона. Много таких было в истории РПЛ. Сомневаюсь, что он повторит успех в следующем сезоне. Так что топ-клубам РПЛ нет смысла покупать его.

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