Лучший бомбардир РПЛ Агаларов поехал на сборы с «Уфой». Клуб вылетел в ФНЛ

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, заявил, что его сын отправился на сборы вместе с клубом ФНЛ.

«У него действующий контракт. Футболист с действующим контрактом обязан поехать на сбор. Вот и он поехал. Какие-то вопросы могут решаться и параллельно со сборами, они и идут.

Тем не менее у него действующий контракт и он поехал на сборы вне зависимости от того, где он дальше будет играть», — сказал Руслан Агаларов.