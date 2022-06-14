Лучший бомбардир РПЛ Агаларов поехал на сборы с «Уфой». Клуб вылетел в ФНЛ

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, заявил, что его сын отправился на сборы вместе с клубом ФНЛ.
«У него действующий контракт. Футболист с действующим контрактом обязан поехать на сбор. Вот и он поехал. Какие-то вопросы могут решаться и параллельно со сборами, они и идут.
Тем не менее у него действующий контракт и он поехал на сборы вне зависимости от того, где он дальше будет играть», — сказал Руслан Агаларов.
- Агаларов может перейти в азербайджанский «Сабах».
- В прошедшем сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»