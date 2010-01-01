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Nike хочет прекратить любое сотрудничество с «Зенитом» на год

Технический спонсор «Зенита» Nike планирует отказаться от любого сотрудничества с клубом на ближайший год, сообщает Metaratings.

При этом, американская компания опасается серьезных финансовых потерь.

Ранее сообщалось, что «Зенит» будет покупать форму у Nike за свои деньги.

  • Ранее Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком» и «Уралом».
  • Московский клуб недосчитается около 500 миллионов рублей в год.

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Источник: Metaratings

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Комментарии6
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    Рейтинг: +3628

    Питерский князь 18 минут назад

    Через 5 лет, половину корпораций мировых не будет.
    В 90-х пилили нас, теперь мы их так распилим....
    Рот им придется зашивать!

    0
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    Рейтинг: +1241

    Узб@гоеный 42 минуты назад

    Выход рубль, а вход будет 3.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +3449

    Иван Петров 1986 47 минут назад

    Будут в лаптях играть, хотя и лапти будут китайские.

    0
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    Рейтинг: +10554

    Алексей З 49 минут назад


    Не проще ли сказать, что Nike прекратил сотрудничество с российскими клубами. Обязательно надо подчеркнуть Зенит , Спартак.
    Маразм

    2
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    Рейтинг: +966

    qawzsexdr > Алексей З 30 минут назад

    Если внимательнее читать, там написано "планирует" отказаться, а от сотрудничества с другими клубами уже отказался.

    0
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    Рейтинг: +10554

    Алексей З > qawzsexdr 23 минуты назад

    Ну это для идиотов.
    От Урала и Спартака отказался , а с Зенитом поработает. В Питере санкции не действуют ?

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