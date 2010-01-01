Nike хочет прекратить любое сотрудничество с «Зенитом» на год

Технический спонсор «Зенита» Nike планирует отказаться от любого сотрудничества с клубом на ближайший год, сообщает Metaratings.

При этом, американская компания опасается серьезных финансовых потерь.

Ранее сообщалось, что «Зенит» будет покупать форму у Nike за свои деньги.