Nike хочет прекратить любое сотрудничество с «Зенитом» на год

Через 5 лет, половину корпораций мировых не будет.
В 90-х пилили нас, теперь мы их так распилим....
Рот им придется зашивать!
Технический спонсор «Зенита» Nike планирует отказаться от любого сотрудничества с клубом на ближайший год, сообщает Metaratings.
При этом, американская компания опасается серьезных финансовых потерь.
Ранее сообщалось, что «Зенит» будет покупать форму у Nike за свои деньги.
- Ранее Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком» и «Уралом».
- Московский клуб недосчитается около 500 миллионов рублей в год.