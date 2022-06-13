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Игнатов признан лучшим молодым игроком «Спартака» в сезоне-2021/22

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов признан лучшим молодым игроком команды в минувшем сезоне.

За Игнатова проголосовали 32,3% болельщиков «Спартака». Вторым стал Руслан Литвинов (26,7%), третьим – Наиль Умяров (20,1%).

  • Игнатов забил 1 гол и отдал 5 ассистов в 34 матчах минувшего сезона.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +23261

    JTherry 38 минут назад

    Михаил был очень хорош в матчах с Наполи, Лестером и днищем в финале Кубка, но я свой голос отдал за Литвинова, хотя он тоже играл не без ошибок, но на дистанции РПЛ стабильнее... а в последних матчах очень прибавил Пруцев в центре полузащиты...

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    Рейтинг: +10554

    Алексей З 1 час назад

    Это аванс.
    До травмы Умяров был безоговорочно лучшим.
    По -мне так лучший Пруцев , правда матчей сыграл маловато, но зато как влился, в центре просто незаменим.

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