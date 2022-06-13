Игнатов признан лучшим молодым игроком «Спартака» в сезоне-2021/22

Михаил был очень хорош в матчах с Наполи, Лестером и днищем в финале Кубка, но я свой голос отдал за Литвинова, хотя он тоже играл не без ошибок, но на дистанции РПЛ стабильнее... а в последних матчах очень прибавил Пруцев в центре полузащиты...
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов признан лучшим молодым игроком команды в минувшем сезоне.
За Игнатова проголосовали 32,3% болельщиков «Спартака». Вторым стал Руслан Литвинов (26,7%), третьим – Наиль Умяров (20,1%).
- Игнатов забил 1 гол и отдал 5 ассистов в 34 матчах минувшего сезона.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.