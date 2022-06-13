Асхабадзе сравнил стадион «Факела» с аренами «Арсенала» и «Оренбурга»: «Не вижу разницы»

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что состояние стадион в Воронеже не отличается от состояния арен некоторых клубов РПЛ.

«Мы знаем, что нужно исправлять. У нас есть недочеты, которые необходимо исправить. Мы не собираемся никого обманывать, что у нас стадион новый. Стадион достаточно обветшалый, но мы совершенно точно будем исправлять основные недочеты и замечания.

Я не вижу принципиальной разницы со стадионами команд, которые достаточно давно выступают в РПЛ. Имею в виду арены тульского «Арсенала», «Оренбурга», той же «Уфы», которая периодически попадает в РПЛ», — сказал Асхабадзе.