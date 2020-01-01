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«Спартак» откажется от своей квоты билетов на матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб откажется от квоты билетов на матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге против «Зенита».

– Президент РФС Александр Дюков сказал, что у «Спартака» и «Зенита» будут равные квоты билетов на Суперкубок. На финал Кубка вы не брали свою квоту, будете ли это делать в этот раз?

– Мы откажемся от квоты. Как я понимаю, реализация билетов будет через РФС. Затем будет распределение доходов от билетной программы.

– Как тогда выстроить систему, чтобы болельщики «Спартака» попали на матч и стадион не был заполнен только фанатами «Зенита»?

– Через ресурсы, инструменты и возможности, которые предоставит РФС, как это было на финале Кубка.

– То есть сделать так, чтобы билеты на одну из трибун смогли приобрести только болельщики «Спартака»?

– Это уже планирование билетной программы – зона ответственности РФС и РПЛ, если не ошибаюсь. Они должны обеспечить соблюдение требований нормы безопасности, в том числе по разделению болельщиков.

  • «Спартак» разыграет трофей 9 июля с чемпионом России «Зенитом».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +10

    andreynovo7e3 44 секунды назад

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    0
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    Рейтинг: +1206

    Semargl18 3 минуты назад

    Какая нахрен разница? Если матч в питере на матч попадет фанатов 200 остальных ментавры разгонят по обезьянникам и отпустят после матча.. такое постоянно происходит в питере но всем пох

    0
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    Рейтинг: +1236

    Узб@гоеный 28 минут назад

    Назло бабушке отморожу уши. Хряки всё делают, чтобы их болельщики отваливали от спартака. Гыгыгы

    2
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    Рейтинг: +5251

    TOMSON 29 минут назад

    Так бойкот же идёт из-за Fan id? Зачем им тогда квота? Что-то хитрят кб

    1
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    Рейтинг: +10

    fghjfgnf 47 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

    0
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    Рейтинг: +515

    fakeid 49 минут назад

    у спартака и так нет болельщиков, та небольшая кучка, которая была, с зимы не ходит на футбол. очередная показуха от мележикова, как это уже было недавно, когда он заявил, что спартаг не будет настаивать на проведении суперкубка на открывашке. а потом выяснилось, что это и так невозможно, потому что там сейчас идёт ремонт. позор такому клубу, который **здит ради пиара.

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    Рейтинг: +4361

    mopecekca > fakeid 47 минут назад

    ахах, у нас больше всего болельщиков, смирись, гнида ипаная

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    Рейтинг: +5144

    AtticusFinch > fakeid 45 минут назад

    У Спартака нет болельщиков? что ты несёшь - из моих знакомых 9 из 10 за Спартак болеют...Не знаю почему так, но это факт!

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    Рейтинг: +23246

    JTherry > AtticusFinch 32 минуты назад

    fakied (он же аларм) "пи*дит ради пиара"...) потом его забанят, и он снова начнет под другим ником засирать весь сайт... даже про стадион соврал, Спартак предлагал провести матч в Лужниках, а не на Открытии-арене... у фанатов виража нет яиц, объявили бойкот fan-ID, а сами бегают на стадион, как бобики Миллера...

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