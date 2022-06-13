«Спартак» откажется от своей квоты билетов на матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб откажется от квоты билетов на матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге против «Зенита».

– Президент РФС Александр Дюков сказал, что у «Спартака» и «Зенита» будут равные квоты билетов на Суперкубок. На финал Кубка вы не брали свою квоту, будете ли это делать в этот раз?

– Мы откажемся от квоты. Как я понимаю, реализация билетов будет через РФС. Затем будет распределение доходов от билетной программы.

– Как тогда выстроить систему, чтобы болельщики «Спартака» попали на матч и стадион не был заполнен только фанатами «Зенита»?

– Через ресурсы, инструменты и возможности, которые предоставит РФС, как это было на финале Кубка.

– То есть сделать так, чтобы билеты на одну из трибун смогли приобрести только болельщики «Спартака»?

– Это уже планирование билетной программы – зона ответственности РФС и РПЛ, если не ошибаюсь. Они должны обеспечить соблюдение требований нормы безопасности, в том числе по разделению болельщиков.