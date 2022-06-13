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  • «Спартак» откажется от своей квоты билетов на матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге

«Спартак» откажется от своей квоты билетов на матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге

13 июня 2022, 17:35
5

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб откажется от квоты билетов на матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге против «Зенита».

– Президент РФС Александр Дюков сказал, что у «Спартака» и «Зенита» будут равные квоты билетов на Суперкубок. На финал Кубка вы не брали свою квоту, будете ли это делать в этот раз?

– Мы откажемся от квоты. Как я понимаю, реализация билетов будет через РФС. Затем будет распределение доходов от билетной программы.

– Как тогда выстроить систему, чтобы болельщики «Спартака» попали на матч и стадион не был заполнен только фанатами «Зенита»?

– Через ресурсы, инструменты и возможности, которые предоставит РФС, как это было на финале Кубка.

– То есть сделать так, чтобы билеты на одну из трибун смогли приобрести только болельщики «Спартака»?

– Это уже планирование билетной программы – зона ответственности РФС и РПЛ, если не ошибаюсь. Они должны обеспечить соблюдение требований нормы безопасности, в том числе по разделению болельщиков.

  • «Спартак» разыграет трофей 9 июля с чемпионом России «Зенитом».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (5)
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fghjfgnf
1655131590
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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TOMSON
1655132649
Так бойкот же идёт из-за Fan id? Зачем им тогда квота? Что-то хитрят кб
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Semargl18
1655134234
Какая нахрен разница? Если матч в питере на матч попадет фанатов 200 остальных ментавры разгонят по обезьянникам и отпустят после матча.. такое постоянно происходит в питере но всем пох
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jek718875
1655140084
9 июля красные будут мочить голубых
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