Гендиректор «Спартака» прокомментировал уход Бакаева

Поменяли бегающего Бакаева на пешехода Рыбуса. Лоханулись в очередной раз в Спартаке и теперь решили этот свой провал не комментировать.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о том, что клуб бесплатно покинул полузащитник Зелимхан Бакаев.
«Ничего нового не скажу. Мы договорились с представителем Зелимхана не комментировать ситуацию, связанную с его переходом.
Были попытки вести переговоры по возможному трансферу. Мы не договорились. Приняли решение, поблагодарили и расстались.
Желаю Зелимхану успехов в карьере», – сказал Мележиков.