Гендиректор «Спартака» прокомментировал уход Бакаева

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о том, что клуб бесплатно покинул полузащитник Зелимхан Бакаев.

«Ничего нового не скажу. Мы договорились с представителем Зелимхана не комментировать ситуацию, связанную с его переходом.

Были попытки вести переговоры по возможному трансферу. Мы не договорились. Приняли решение, поблагодарили и расстались.

Желаю Зелимхану успехов в карьере», – сказал Мележиков.