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Гендиректор «Спартака» прокомментировал уход Бакаева

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о том, что клуб бесплатно покинул полузащитник Зелимхан Бакаев.

«Ничего нового не скажу. Мы договорились с представителем Зелимхана не комментировать ситуацию, связанную с его переходом.

Были попытки вести переговоры по возможному трансферу. Мы не договорились. Приняли решение, поблагодарили и расстались.

Желаю Зелимхану успехов в карьере», – сказал Мележиков.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Ожидается, что хавбек перейдет в «Зенит».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 09:18
Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +15894

    Cleaner 9 минут назад

    Поменяли бегающего Бакаева на пешехода Рыбуса. Лоханулись в очередной раз в Спартаке и теперь решили этот свой провал не комментировать.

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  • ...
    Рейтинг: +7864

    R_a_i_n 39 минут назад

    Ключевое слово не договорились. Видать зарплата не устроила.

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